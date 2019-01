Pour remplacer Samuel Umtiti blessé, le FC Barcelone cherche pour ce mercato hivernal un défenseur axial qui a déjà de l’expérience. Les Blaugranna ont jeté leur dévolu sur le défenseur sénégalais de Naples en proposant une enveloppe de 120 millions d’euros. Mais Kalidou Koulibaly n’est pas prêt pour quitter les Napolitains.

« Je suis très heureux à Naples. Ma famille et moi avant été accueilli très chaleureusement à mon arrivée. Ce renouvellement de contrat, c’est parce que je veux gagner quelque chose avec ce club, l’équipe qui me tient le plus à cœur », confiait fin décembre Kalidou Koulibaly, laissant entendre qu’il ne souhaitait pas quitter Naples dans l’immédiat alors que Manchester United et le FC Barcelone le suivraient de près. D’ailleurs, le Barça aurait tenté sa chance dans ce dossier…

Selon Il Mattino, le FC Barcelone aurait avancé une bagatelle somme de 120 millions d’euros pour convaincre son homologue de lui céder Kalidou Koulibaly ce janvier mais le club aurait repoussé l’offre.

En dehors du FC Barcelone, d’autres clubs comme le Real Madrid suivent bien ce dossier.