Manchester United : Laurent Blanc nommé pour remplacer José Mourinho ?

José Mourinho remercié, la question est de savoir qui viendra le remplacer sur le banc de Manchester United. L’une des pistes mènerait à Laurent Blanc.

La situation était devenue trop compliquée. Ce mardi, Manchester United a finalement tranché, prenant une grande décision et remerciant ainsi José Mourinho. Les Red Devils ont annoncé la nouvelle dans un communiqué ce mardi, tout en donnant des indications sur la succession de Mourinho. Un entraîneur intérimaire devrait être nommé dans les prochains jours et ce jusqu’à la fin de la saison, avant qu’un entraîneur principal soit nommé. Et c’est Laurent Blanc qui pourrait prochainement venir s’asseoir sur le banc.

Laurent Blanc de retour à Manchester United ?

Un nouvel entraîneur est donc attendu à Manchester United dans les prochains jours. Et comme l’assure ESPN , Laurent Blanc serait un des candidats les mieux placés pour assurer l’intérim jusqu’à l’été. Une tendance également confirmée par TMW . Le Français pourrait donc faire son retour à Old Trafford, lui qui y a joué durant sa carrière. Et son chemin pourrait également recroiser le PSG avec le choc en Ligue des Champions en février et mars prochain.

