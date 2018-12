LSS indisponible : Sénégal-Madagascar sera joué au stade Lat Dior

Le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a visité, hier, le stade Lat-Dior de Thiès, en compagnie d’une délégation de la chaîne mondiale Fox TV. Me Augustin Senghor était venu s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. Car, après le Ghana, le Sénégal doit organiser la deuxième édition du tournoi Fox qui regroupe les 16 équipes africaines de la zone Ouest A et B, au mois de septembre prochain. Et dans ce cadre, le stade Lat-Dior est choisi pour recevoir les compétitions, car à cette période, le stade Léopold Sédar Senghor sera fermé pour cause de travaux. Au-delà de ce tournoi, renseigne le journal L’As, Me Augustin Tine annonce la tenue à Thiès du match Sénégal-Madagascar comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019. Et pour lui, cet événement doit être une grande fête, pour préparer la tenue de tous les autres matchs internationaux.