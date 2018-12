Université Cheikh Ahmadou Bamba: la sarabande des vautours a déjà commencé

Le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a procédé, il ya quelques semaines, à la pose de la première pierre de l’Université Cheikh Ahmadou Bamba à Touba. Depuis, les travaux de ce qui devra être un haut lieu de savoir, tardent à connaître un début d’exécution. Si certains pointent du doigt une absence d’appel d’offre, d’autres déplorent un «envahissement» de vautours voraces qui risque de foirer le projet. A en croire Serigne Khassim Mbacké : « Aujourd’hui, il ya une mafia qui s’installe dans ce chantier si cher au Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou (Yal Nafi Yag Té Wéer !). Ceux qui avaient capoté les immenses chantiers de Serigne Sidy Moukhtar Mbacké alors Khalife sont de retour pour en faire de même. En dépit de sa volonté ferme de travailler pour Serigne Touba, son entourage au premier rang desquels son porte parole Serigne Bass Abdou Khadre, Mbackyou Faye, Serigne Bass Khadimou Awa Ba, Cheikh Abdou Ahad Gaindé Fatma, Serigne Abdou Samad Souhaibou, le Maire de Touba Abdou Lahat Ka, il n’avait rien inauguré. Ce lobby précité avait tout pris. Les travaux de construction des 2 minarets de la grande mosquée de Touba, la mosquée « Masslikoul Jinaan « de Dakar», le lieu de prière pour «Hit» et l’hôpital Moderne de Touba peinent à être achevés. Le défunt Khalife avait, ainsi, injecté 21 Milliards pour ces travaux mais, rien, rien n’a abouti !», s’est expliqué le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul. Serigne Khassim d’inviter l’actuel Khalife : « En ma qualité de membre de la famille de Serigne Touba et petit-fils direct de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul, j’invite Serigne Mountakha Mbacké Bassirou à faire beaucoup attention avec ce lobby qui veut le faire croire à des chimères. Il veut, simplement, (ce lobby) saboté ce qui est en train d’être fait sous son khalifat. Les travaux de cette Université d’un coût exorbitant de quelque 37 Milliards de F CFA, ne doivent pas être confiés à Abdou Lahat Ka qui est allé, même, chercher des turcs. Il est aidé, en cela, par le porte- parole du Khalife Serigne Bass Abdou Khadre qui va, certainement, recevoir sa part du butin. On a donné les chantiers de cette institution sans appel d’offre. On a tout bâclé pour imposer le Maire de la Ville de Touba qui, aujourd’hui, est dans l’incapacité de mener à bon port le projet de construction de l’Université Amadou Mactar Mbow de Diamniadio. On connaît d’autres cafards à l’actif de ce lobby qui travaille pour son propre compte, pour les biens matériels de ce bas-monde.»

Ibrahima Ngom