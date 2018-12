Louga : Le commissaire de police privilégie la proximité avec la population

Six (6) mois après son installation et les 24 heures de séance de travail que le patron de la police Sénégalaise, Omar SY a tenu dans la capitale de la 8e région, Le commissaire de police de Louga, Babacar Badji a révélé à la presse quelques résultats qu’il a enregistrés.

Ce bilan porte sur : « le renforcement de la collaboration entre les policiers, les gendarmes et les douaniers du 18 au 19 décembre 2018. Mais aussi sur les rondes, les coups de points et les services commandés de sécurisation. Ces genres d’opérations seront élargies aux ‘’lal bassang de sécurité’’.Mieux, des rencontres seront organisées pour impliquer et expliquer aux populations la mission républicaine des forces de défenses et de sécurités basée sur la moralisation avant la répression ».

Dores et déjà, les interventions portent sur la descente dans les bars et autres maisons closes, le contrôle des pièces d’identification des véhicules de même que les personnes qui conduisent sans permis et d’autres qui ne disposent pas de la carte d’identité nationale.

Pour le moment 56 personnes ont été interpelées pour diverses infractions à Louga dont le cas de 3 personnes a été transmis au procureur, 16 véhicules et 30 motos non en règle immobilisées et 17 lots de pièces saisi.

A Kébémer, il a été mis fin aux activités d’une prostituée clandestine, d’un chauffeur sans permis et d’un autre qui a prêté son véhicule à une connaissance sans permis. A Darou Mousty 8 personnes ont été interpellées, 7 véhicules et 16 motos immobilisées.

Dans le département de Linguère on a procédé à l’arrestation de 3 personnes et l’immobilisation de 2 véhicules. Pour Dahra, 3 véhicules immobilisés.

Tout ce travail a fait l’objet de rapports remis au DG de la police nationale et aux autorités administratives de la région.

Avant, pendant et après la visite du chef de l’Etat, toute la zone ou séjournait le président de la république continuera d’être sécurisée.

Le commissaire de Louga n’a pas manqué de d’établir désormais une meilleur collaboration avec la presse.

Lougawebmedia