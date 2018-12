“Les rendez-vous de l’Ajms” pour mieux valoriser les droit des migrants

L’Association des journalistes en migration et sécurité a pris comme prétexte la célébration de la journée internationale du migrant pour organiser sa première édition des “rendez-vous de l’Ajms”.

Selon le président de l’association, cette initiative a pour but de créer un cadre d’échanges et de discussion entre les journalistes, la société civile et les pouvoirs publics.

Pour ce qui concerne le thème choisi qui se trouve être “la migration et les droits humains, Daouda Gbaya indique que cela vient à son heure: “Nous voulons comprendre quelle est la politique migratoire de l’Etat du Sénégal parce que dans un contexte de turbulence où le phénomène de la migration connait une certaine recrudescence dans certaines contrées, les jeunes continuent à prendre les pirogues’, a-t-il expliqué avant de préciser que la migration ne peut pas aller sans droits humains et il est important de prendre en compte les droits des migrants.

M. Gbaya a, en outre, expliqué que l’Association se bat pour que la question migratoire soit plus valorisée au niveau des organes de presse. “Notre combat c’est d’amener les organes de presse et les patrons de presse à comprendre que la question migratoire est une question d’actualité d’autant plus que la communauté internationale vient d’adopter le pacte mondial pour les migrations donc, on ne peut pas faire fi de cet aspect là”, a-t-il argumenté.

A signaler que la célébration de la journée internationale du migrant a été aussi une occasion pour Me Pape Sene, Président du comité sénégalais des droits de l’homme, d’expliquer l’importance du pacte international sur la migration : “c’est un document de politique national qui retrace tout ce qui doit être fait en matière de migrants résidant et ceux vivants à l’étranger et de ce point de vue, la première chose ce sont les engagements internationaux du Sénégal par rapport à tous les instruments juridiques internationaux de façon globale qui protègent les droits de l’homme et en particulier ceux des migrants”, a-t-il dit. Et pour ce qui concerne le dispositif légal, le Sénégal est assez outillé pour pouvoir mettre en place une politique en matière de migration qui puisse permettre de résoudre les problèmes liés à la migration.