La campagne de vaccination contre les maladies tropicales négligées a démarré

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a lancé une campagne de distribution de masse de médicaments contre les maladies tropicales négligées dont le trachome, la filariose lymphatique, l’onchocercose, les bilharzioses et les géohelminthiases. Cette campagne se déroule présentement dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Kolda, Kédougou, Louga, Saint Louis, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor. Les cibles sont, selon L’As, les enfants âgés de 5 ans et plus, facilement accessibles en milieu scolaire. Le ministère de la Santé veut à travers cette activité améliorer l’état de santé des élèves ainsi que leur performance scolaire. Car ces maladies sont responsables, entre autres, d’anémies et de mauvais état nutritionnel chez les enfants d’âge scolaire et par conséquent d’une baisse de rendement à l’école. La distribution des médicaments se fait dans les écoles primaires, secondaires, daaras et dans la communauté avec l’appui des enseignants.