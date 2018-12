Les différents quartiers de la ville ont vibré au rythme du festi-kolda. En prélude de cet événement culturel, des concerts en musique urbaine sont organisés chaque nuit par des artistes locaux. Depuis le 14 décembre dernier, les acteurs de la musique urbaine ont sur les podiums, lancé des messages de sensibilisation des populations en rapport avec le thème du festival. Une opportunité pour chaque artiste ou groupe de musique, de faire des prestations devant son propre public. Kadu Mag, MC Balédio, Gaîndé Mike, Ahmada, Cyclone, Zone Vision et autres, sont les différents artistes qui portaient haut le message du festival pour un Kolda vert, propre et de développement. A signaler que tous ces concerts sont portés par l’association Art et Culture Urbaine de Kolda. Et Assane Diao membre de cette structure, se félicite de cette initiative qui selon lui, est un véritable espace pour les artistes locaux de vendre leurs talents face à un public assoiffé de musique urbaine. Cette 2e édition du Festi-Kolda a bien démarré par l’engouement des populations autour de ces concerts qui se tenaient jusque tard dans la nuit.

ELHADJI MAEL COLY