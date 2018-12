Kolda : les chefs d’établissements réfléchissent à une meilleure année scolaire

Regroupés autour d’un collectif, les chefs d’établissements scolaires de la région de Kolda tiennent des rencontres régulières. Et sous forme d’assemblée générale, le moment permet a ces dirigeants de collèges et de lycées d’échanger et de partager sur différentes questions de l’école. Des préoccupations au bon fonctionnement du système scolaire, sont posées et partagées entre enseignants, mais aussi entre ces enseignants et les autorités de l’école afin de trouver ensemble des solutions idoines. De l’insuffisance des tables bancs au manque de professeurs d’EPS, en passant par le cas des abris provisoires, ces préoccupations du collectif sont étalées sur la table de l’IEF et de l’IA. Mamadou Goudiaby inspecteur d’académie de Kolda s’est largement expliqué sur ces questions, avec à la clé, des propositions de solutions de concert avec ces chefs d’établissements. Par ailleurs, l’IA de Kolda invite les collectivités locales à plus d’engagement sur des questions de l’école surtout la confection de tables bancs et autres. A cette rencontre fructueuse en échanges, le chef du personnel de l’IA a exposé sur des questions d’ordre administratives comme la redistribution des enseignants dans le périmètre régional. Une mise à niveau pour taire des suspicions dans des cas de redéploiement ou autres. Ces chefs d’établissements se félicitent de ce cadre d’échange qui profite largement aux élèves surtout avec des progressions et évaluations harmonisées.

ELHADJ MAEL COLY