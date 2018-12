Kédougou : Waliki soutient le Développement local

Les locaux de l’entreprise Waliki ont abrité ce lundi 24 décembre 2018 une cérémonie de remise d’enveloppes financières à deux organisations engagées à offrir à la jeunesse de Kédougou et de la sous-région de joyeux moments de noël.

Pour avoir sollicité de l’entreprise Waliki des soutiens pour l’organisation d’activités culturelles et sportives (un concert avec l’artiste musicienne Coumba Gawlo Seck et la tripartite). Le conseil municipal de Kédougou et le comité sénégalais de relance de la tripartite ont bénéficié d’une enveloppe de 1 250 000 FCFA. Ce montant a été réparti ainsi réparti : 1million de FCFA au conseil municipal de Kédougou et 250 000 FCFA au comité sénégalais de relance de la tripartite.

Ce geste de l’entreprise Waliki a été doublement apprécié par les bénéficiaires du soutien au Développement de Kédougou.

« Nous attendons plus de 300 participants de la Guinée, du Mali et ceux de Kédougou. Ce montant nous permettra de rehausser l’engagement que nous avons pris auprès de mos homologues de la Guinée et du Mali. Nous serons vos relais auprès des autorités et des populations pour leur dire que Waliki n’est pas là simplement pour faire des profits, mais c’est une entreprise qui soutient le Développement de Kédougou. Nous sommes conscients que Waliki est une jeune entreprise qui contribue beaucoup dans le Développement. Nous vous remercions pour cela » a témoigné M Moussa Yoro Dansokho, le président du comité sénégalais de relance de la tripartite.

Dans le même sillage M Mamadou Hadji Cissé, le maire de la commune de Kédougou a salué la constance de l’entreprise Waliki dans le soutien aux activités du conseil municipal de Kédougou.

« Ce geste de l’entreprise Waliki n’est pas une surprise pour nous. Depuis le démarrage de ses activités, nous sommes en parfaite collaboration avec l’entreprise Waliki. C’est une société qui accorde une priorité à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). Elle accompagne toutes nos actions au niveau de la commune. Waliki est une société engagée pour le Développement local. Beaucoup d’entreprises parlent de Développement local mais cela se limite sur les lèvres. Waliki pose des jalons importants pour le développement local. Si les sociétés minières favorisent la sous-traitance locale, elles pourront diminuer la pression que les populations exercent sur elles. C’est le lieu de remercier l’entreprise Waliki qui accompagne souvent le conseil municipal dans la réalisation de ses activités »

Il faut dire que l’entreprise Waliki a été créée dans un contexte de captage des opportunités offertes par l’exploitation minière dans la région de Kédougou.

«Nous avons fondé cette entreprise pour bénéficier de l’achat local. Il faudrait faire de sorte que les entreprises locales puissent bénéficier de la chaine d’approvisionnement des sociétés minières. Nous sommes une entreprise qui fait des prestations dans le domaine du transport. Nous sommes sur le point de développer d’autres services. Nous sommes fiers de vos témoignages. Waliki est une entreprise de Kédougou. Nous ne pouvons pas œuvrer dans cette région sans poser des actes dans le social. Nous sommes en train de réfléchir sur d’autres jalons à poser en 2019 dans les secteurs de l’éducation et de la santé » a précisé M Médoune Niang cogérant de l’entreprise Waliki.

Force est de préciser qu’en plus des 250 000 FCFA octroyés aux membres du comité sénégalais de relance de la tripartite, l’entreprise Waliki mettra à disposition une centaine de tee-shirts pour relever les défis de l’organisation de cette rencontre sous-régionale à Kédougou.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn