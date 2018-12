Kédougou : La région médicale veut éradiquer les MTN

En prélude du démarrage de la campagne de masse contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN), la région médicale de Kédougou a abrité ce lundi 17 décembre 2018 un point de presse.

Face aux représentants des organes de presse, Docteur cheikh Sadibou Senghor, le médecin-chef de région a décliné les objectifs visés à travers cette présente campagne portant sur la Filariose lymphatique, l’onchocercose, la bilharziose et les géo helminthiases.

« Il y a une diminution d’intérêt pour les grandes firmes pharmaceutiques. Il n’y a pas d’engouement autour de ces maladies tropicales négligées. C’est pourquoi, nos dirigeants ont pris l’option d’éradiquer toutes ces maladies qui n’existent que dans nos pays d’ici 2020. Cette campagne a pour cible toutes les personnes à l’exception des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans.

Il reviendra à la charge pour apporter plus de précisions sur chacune des maladies ciblées par cette campagne.

« La filariose lymphatique est une maladie causée par une filaire transmis par l’anophèle. Elle est occasionnée généralement par le défaut d’assainissement et d’hygiène. La filariose peut entraîner des grosses bourses. L’onchocercose est une maladie parasitaire causée par un ver appelé onchocerca volvulus.. Elle est communément appelé, « maladie des greniers vides ». 37 millions de personnes sont infectées dans le monde. La transmission cutanée se fait par un vecteur appelé la simulie. Les cours d’eau sont des facteurs favorisants de cette maladie dont les signes cliniques sont entre autres des lésions cutanées tenaces et rebelles au traitement classique. La principale complication liée à cette maladie est la cécité irréversible. La bilharziose est une affection parasitaire due à des vers plats hématophages. Les facteurs favorisants sont l’existence de collection d’eau douce, l’absence d’hygiène fécale et urinaire, les contacts mollusque- homme. Les géo helminthiases sont des maladies parasitaires causées par des vers » a confié Dr Senghor.

Au même titre que les journalistes, au même moment, les Infirmiers Chefs de postes (ICP) suivent une session d’orientation sur l’organisation de cette campagne contre les MTN. Les enseignants et les acteurs communautaires dont les badiénu gox seront également orientés .Les enseignants formes auront la charge d’administrer les médicaments aux élèves et les relais se chargeront des enfants qui ne sont pas dans les écoles et daaras. Les districts et autres points de prestation prendront en charge tous les cas d’effets secondaires signalés. Toutefois, il est recommandé d’administrer ces médicaments à des sujets qui ne sont pas à jeun.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn