Incroyable ! Diourbel n’a pas accès à…Ila Touba

” Ila Touba” SANS Diourbel…

Le Rassemblement pour la Vérité/Dëgg Moo WOOR a toujours fustigé jusqu’à la dernière énergie la volonté manifeste du régime actuel de contourner l’autoroute Dakar-Touba pour ne pas dire ” Ila Touba” de la commune de Diourbel de plus de 15 kilomètres. Un acte délibéré qui isole davantage Diourbel des deux grandes capitales économiques du pays. Il traduit par conséquent la marginalisation caractérisée de la ville du PSE tant chanté. Le tronçon la reliant à l’autoroute demeure dans un piteux état et constitue un handicap majeur aux usagers diourbellois qui l’empruntent. La commune a payé le plus lourd tribu dans les travaux de cet édifice. Elle a été le réceptacle de tonnes de poussières rougeâtres saupoudrées par des camions et gros porteurs. Ces engins ont finis, à force de faire la navette par dénaturer la modeste voirie existante. Les préjudices sont énormes et aucune autorité n’a osé réclamer réparations.

Contourner lamentablement Diourbel c’est tenter d’établir une barrière non dite entre deux cités religieuses(Touba et Diourbel) intrinsèquement liées par le Mouridisme. On s’interroge sur la résonnance de ” Ila Touba” SANS Diourbel.

Les actifs défenseurs de l’émergence ou de l’ Arrogance doivent saisir l’opportunité pour tirer les enseignements nécessaires de ces dérives du régime qui marginalisent davantage la ville, des promesses non-tenues de 2014, de ces pauvres étudiants diourbellois tués dans les franchises universitaires, du marché central impraticable…

Ensemble pour stopper toutes ses dérives délibérées qui étouffent tout essor socio- économique et religieux de la cité et hypothèquent l’avenir des générations futures.

RV/Dëgg Moo WOOR.