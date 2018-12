Alerte en Casamance : Les femmes manifestent nues…

Quand les femmes du Sud du Sénégal, plus particulièrement de la Casamance manifestent le torse nu et ça n’augure rien de bon. Si l’Etat ne réagit pas pour éviter un autre conflit entre les villages de Djicomole dans le Mlomp et Oussouye, le conflit foncier risque d’embraser cette partie de la Casamance. Nos vaillantes femmes ont manifesté pour prévenir d’un conflit qui risque de plonger cette partie sensible de la Casamance dans les ténèbres. Les autorités locales et régionales sont averties…