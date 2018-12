Sonko aime Wade…Mais le déteste à cause de…

Ousmane Sonko, le leader du parti Patriote du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef-Les Patriotes) est un néo politicien manipulé par un entourage qui prend des décisions à sa place et le remet à sa place en cas de dérapages.

Sinon qu’est-ce qui justifie son coup de fil à Wade pendant une heure puis sa promesse de rendre visite au vieux à Doha et le silence qui a stoppé cet élan de sympathie envers le père de Karim ?

Sonko aime Wade

Quel politicien au Sénégal n’a pas un brin de sympathie pour Wade ? Tous sans exception car Wade a ouvert les voies de la démocratie en Afrique et particulièrement au Sénégal depuis 1974. Wade peut être un adversaire mais il est le père et à ce titre, il est aimé de tous. Et c’est pour cette raison que Sonko, comme tant d’autres, l’aime. Mais Sonko l’aime aussi pour une autre chose : bénéficier de son soutien en cas d’élimination de la candidature de Karim…

Mais Sonko déteste Wade…

Ousmane Sonko a un entourage qui est viscéralement contre Wade. Cet entourage est composé de trotskistes et gauchistes qui ont une haine féroce de Wade. Ils sont à l’origine de certaines expressions qui ont perdu Wade telles « dévolution monarchique ». Dans son entourage, un ancien instituteur coutumier des contributions dans la presse. Ce lanceur d’alerte est l’un des plus farouches opposant à Wade. Ce dernier est à l’origine de l’abandon du projet de Sonko à Doha. Et ce dernier a mis une barrière entre Sonko et Wade. Et Sonko se sent obligé de détester Wade de peur de perdre son précieux collaborateur qui est aussi le nègre qui a pondu ses deux bouquins…