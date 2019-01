Le leader de “Bës Du Ñakk”, Serigne Mansour Sy Djamil ne compte pas se laisser faire ni céder au découragement. A l’en croire, la seule perspective qui s’offre à lui et à sa formation politique, c’est de se battre pour éliminer le parrainage. Parce qu’il ne comprend pas comment on peut mettre en place un dispositif aussi corruptogène et démocraticide que le parrainage.

Pour exemple, il prend la région de Thiès où son parti a commencé la collecte de signatures. Ils ont eu 3300 parrains dans la Cité du Rail. Ils ont commencé à Mbour, précisément à Saly dont le maire est un militant de son parti. Mais au final, ils n’ont eu que 62 parrains valides dans cette localité. “Comment peut-on mettre en place un dispositif qui nie l’évidence”, s’interroge-t-il

Mais, ce qui se passe actuellement n’est pas une surprise pour Serigne Mansour Sy Djamil qui indique qu’il a déjà dit, il y a un an à Louga, que “les résultats de la Présidentielle de 2019 sont déjà sur la table de Macky”. Et pourtant, révèle-t-il, le Président Macky Sall a failli être recalé en 2012. En effet, rappelle-t-il, sa candidature n’a été acceptée qu’au dernier jour où les liste devaient être publiées. Et il faisait partie de ceux qui, réunis à la Place de l’Obélisque, se sont battus contre cette injustice afin qu’il fasse partie de la course. Le marabout de s’étonner que ce soit le même Macky qui fait subir à l’opposition toute sa rigueur.