Que reprochent-ils (les leaders de l’opposition) en réalité au Président Macky SALL? 

En seulement 7 ans, le Président Macky SALL a non seulement réussi à cicatriser les profondes blessures morales et psychologiques laissées par son prédécesseur, il a surtout réussi à redonner la confiance à ce peuple qui avait perdu tout espoir d’émergence du fait d’une gestion gabégique des ressources à des fins partisanes.

Après avoir résolu l’équation à plusieurs inconnus de l’électricité, fixé le cap sur l’indépendance alimentaire à travers la culture de produits que nous consommons, doté le pays d’infrastructures de dernière génération sur terre, mer et air, pris à bras le corps la question de la santé à travers la CMU et la construction de nouvelles structures, réglé la question liée aux inondations, le soutien aux couches vulnérables, il n’y a plus l’ombre d’un doute que le pays est mis sur les rampes de l’émergence à l’image de ce TER qui est mis sur les rails et que personne ne peut l’arrêter au risque de se voir écraser comme une mouche.

Avec toutes ces réalisations consolidées par la bénédiction de l’ensemble des foyers religieux du Sénégal surtout avec les témoignages des différents guides religieux mais aussi de l’adhésion des populations à la vision du Président Macky SALL pour un Sénégal émergent à travers des projets qui ont un impact direct sur l’amélioration de leurs conditions de vie, on peut dire sans risque de nous tromper que ce premier mandat est une grande réussite.

Après analyse, on comprends aisément que l’opposition sénégalaise, reproche au Président Macky SALL, l’axe trois du PSE qui est la reddition des comptes, la bonne gouvernance et l’état de droit, cet axe qui a permis de démasquer, de juger et d’emprisonner des délinquants financiers.

Zaccaria COULIBALY