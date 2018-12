Prix Macky Sall : le CIRID n’a pas trouvé d’attributaire

Le « Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique » n’aura pas de récipiendaire pour l’édition 2018. Pour cause, le Centre Indépendant de Recherches et d’Initiatives pour le Dialogue (CIRID), une Institution basée à Genève et bénéficiant d’un statut consultatif auprès des Nations Unies, après différentes missions menées dans les six régions d’Afrique et dans la diaspora, n’a pas trouvé un attributaire. Ainsi, indique L’As, le jury a estimé qu’il n’y a pas de candidat susceptible d’être récompensé cette année. Toutefois, le Cirid va poursuivre la prospection afin de trouver un récipiendaire pour l’édition 2019. Pour rappel, l’édition 2017 a été remporté par le Mogho Naba du Burkina Faso, Empereur des Mossis, pour son rôle dans la résolution de la crise politique intervenue au Burkina Faso en 2015.