Serigne Khassim Mbacké décrie ce grand lobby qui risque de faire perdre Macky à Touba…

Après quelques mois d’hibernation, Serigne Khassim Mbacké, Président du Mouvement «And Dollel Macky pour un second mandat», revient à la charge avec la verve qu’on lui reconnaît. Face à la presse, le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul, après avoir tressé des lauriers au à Macky et son équipe, a mis à nu un grand lobby maraboutique qui risque de réduire les chances du régime en place dans la capitale du Mouridisme. A l’en croire : « Je félicite et remercie son Excellence monsieur le Présidence de la République Macky Sall pour le succès obtenu lors de la réunion du Groupe Consultatif à Paris. Cela en dit long sur son ambition à propulser le Sénégal vers l’émergence. Je voudrais aussi remercier et encourager le Premier Ministre Muhammad Boun Abdallah Dionne pour le succès engrangé aux Etats Unis d’Amérique avec le MCA. Comme l’a annoncé le Khalife Général des Mourides, j’invite tous les talibés mourides à sortir massivement accueillir le Président Macky pour les besoins de l’inauguration de l’Autoroute «Ila Touba» prévue ce jeudi 20 Décembre 2018. Macky porte Touba et Serigne Touba dans le cœur et c’est ce qui justifie qu’il alloue le plus grand projet du Plan Sénégal Emergent à Touba (un bijou de plus de 416 Milliards de nos francs).» Le jeune chef religieux, de poursuivre : «Que Macky ouvre bien les yeux sur le cas de Touba. Aujourd’hui, il y a un grand lobby qui risque de le faire perdre dans la Cité Sainte. Il ya ces gens qui se réclament de la famille de Serigne Touba et qui ne font rien pour l’aider. Ils détournent tous les fonds alloués à Touba. Pour preuve, l’Hôpital Moderne de Touba qui devrait faire partie des édifices à inaugurer, reste à l’état. Les travaux peinent à démarrer. L’argent des commissions est détourné au détriment à des fins personnelles. J’invite les autorités judiciaires à ouvrir une enquête pour y voir de plus clair. Nous ne voulons que l’épisode des Législatives se répété, encore », se désole le jeune Mbacké-Mbacké.