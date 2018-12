Présidentielle 2019 : l’opposition réinvestit la rue pour disqualifier Aly Ngouille

L’opposition sénégalaise ne compte pas lâcher du lest dans son exigence d’une personnalité consensuelle pour l’organisation de la Présidentielle du 24 février 2019. Ils comptent investir à nouveau la rue pour disqualifier Aly Ngouille Ndiaye.

« Nous avons déposé par nos soins la déclaration montrant à l’autorité que nous allons faire une marche le 28 décembre prochain. A ce niveau, nous sommes en règle par rapport à l’administration. Cependant, le commissariat de Médina a fait les enquêtes nécessaires et nous pensons qu’aujourd’hui ou demain, nous allons recevoir l’arrêté du préfet de Dakar par rapport à l’encadrement par les forces de l’ordre de cette importante marche. La marche a pour objectif principal de faire en sorte que le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, ne puisse pas organiser l’élection présidentielle de 2019. Et à ce niveau nous avons préconisé qu’on mette en place une autorité indépendante et consensuelle entre le pouvoir, l’opposition et la société civile. Nous allons aussi profiter de cette marche pour dénoncer l’acharnement dont Khalifa Sall et Karim Wade sont victimes », a dit Assane Ba sur Sud Fm.