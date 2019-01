Présidentielle 2019 : l’appel du pied d’Aliou Sall à Gakou

Le frère du président de la République et non moins maire de Guédiawaye a du mal à cacher sa joie suite au rejet de la candidature de Malick Gakou. Face à la presse pour répondre aux attaques du leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, lors de son récent passage dans ladite localité, Aliou Sall en a profité, selon Pressafrik, pour inviter le leader du Grand Parti à venir rejoindre la mouvance présidentielle.

« J’aurais tout faux de dire que je ne me réjouis pas de l’invalidation de la candidature de Malick Gakou qui a une dimension nationale et à qui, on ne saurait faire le reproche de ne pas être un patriote émérite », a déclaré Aliou Sall qui poursuit : « Pour l’intérêt supérieur de Guédiawaye où il m’aurait causé beaucoup de problèmes et du Sénégal, je l’invite à rejoindre la mouvance présidentielle. Même s’il était à Koulikoro, j’aurais marché pour le trouver ».