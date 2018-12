Pourvoi de Khalifa Sall : la demande de renvoi du procès rejetée

La Cour suprême se penche depuis ce matin, jeudi 20 décembre, sur le pourvoi de Khalifa Sall, dont la condamnation en première instance, dans le cadre de l’affaire de la Caisse d’avance, a été confirmée en appel.

L’audience est ouverte, selon Seneweb, vers les coups de 11 h 15 avec une bataille de procédure entre la défense et la Ville de Dakar d’une part et d’autre part l’Etat et le président de la Chambre. Au menu : les demandes de jonction de tous les recours de Khalifa Ababacar Sall et de renvoi.

Le Président a joint une partie des recours, mais n’a pas accepté le renvoi. Pour dire donc que le procès se poursuit.

L’audience est suspendue pour 30 minutes.