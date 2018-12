Elle est perçue comme un messie. En effet, Sokhna Mame Khary Mbacké, par ces temps qui courent, la dame qui porte le leadership politique dans la capitale du mouridisme. Elle ne cesse de monter en puissance de par son engagement aux côtés du président Macky Sall. Dans son programme pour réussir l’accueil du chef de l’état, elle n’a pas lésiné sur les moyens. Le matin de l’inauguration, elle a fait réciter 28 fois le Saint Coran et finança les repas pour les populations qui se sont déplacées dans le site devant accueillir la cérémonie officielle.

Elle s’investi dans l’huile d’arachide et gère le marché moderne de poisson de la ville. Sa simplicité et son humilité ont fini de convaincre plus d’un. Chaque jour ce sont des milliers de personnalités, des militants et autres nécessiteux qui rallient son domicile. De tels engagements lui ont permis de se hisser au premier rang des responsables politiques de Touba. Lors du magal de Touba, c’est elle qui avait gagné le pari de la mobilisation lors de la visite du président Macky Sall. Le même procédé a été noté lors de l’inauguration de l’autoroute ILA Touba où les militants ne scandaient que son nom.

Après le départ de Cissé Lô, le marabout Serigne Cheikh Abdou Lahat Mbacké Gaindé Fatma était désigné pour prendre le relais mais ce fut un ce fut un échec politique car ayant subi une cuisante défaite lors des législatives alors qu’il était tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Mbacké.

Félicité par le président Macky Sall lors de sa visite, Sokhna Mame Khary Mbacké semble bien parti pour être la capitaine des apéristes et de la coalition présidentielle, un test de grandeur nature qui si elle réussit à renverser positivement la tendance défavorable au président Macky Sall peut la propulser vers les sommets.

Abdou Dia pour xibaaru.sn