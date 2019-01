Opération “Faxass” : Sonko dépité par la faible mobilisation

“Si les Sénégalais sont prêts à signer un bail de 17 ans avec Macky Sall et son système corrompu, ils peuvent rester chez eux tranquillement…”, ce sont là les propos de Ousmane Sonko. Le président de « Pastef » a regretté, hier, au lancement de l’opération “Faxass” initiée par le mouvement Gueum Sa Bopp de Bougane Guèye, l’absence des Sénégalais qui ne sont pas venus en masse.

“Si le peuple pense que c’est des commentaires qui peuvent régler le problème, il se trompe, lourdement. Et aujourd’hui, on n’a pu mobiliser parce que les Sénégalais pensent que ce combat est celui de Ousmane Sonko ou de Bougane Guèye Dany”, regrette Sonko qui estime que si Macky Sall obtient un deuxième mandat, le peuple va continuer à souffrir. “Et l’objectif sera de briguer encore un troisième mandat. Et si les Sénégalais sont prêts à signer un bail de 17 ans avec Macky Sall et son système corrompu, ils peuvent rester chez eux tranquillement”, laisse-t-il entendre selon Senego.