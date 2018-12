Les retombées économiques de l’autoroute ILA Touba

Le projet signé en juin 2015 entre le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Mr Amadou Bâ et Son Excellence M. Xia Huang, ambassadeur de la République Populaire de Chine au Sénégal, d’une convention d’un prêt concessionnel d’un montant de 416 milliards destiné à la construction de l’autoroute Thiès – appelé autoroute ILA Touba.

Avec une longueur de 115 km, l’infrastructure traverse 05 villes qui sont Thiès, Bambey, Khombole, Diourbel et Touba.

450 emplois permanents provenant des localités traversées avec 06 postes de péages, l’autoroute ILA Touba se présente comme suit:

115 km de routes en 2×2 voies extensibles à 2×3 voies;

06 échangeurs de différents types (02 à Thiès, 04 successivement à Khombole, Bambey, Diourbel et Touba).

06 passages inferieurs;

06 passages supérieurs:

20 passerelles pour les piétons et véhicules non motorisés;

02 postes de péages pleine- voies;

04 postes de péage sur bretelles d’insertion et de sortie de l’autoroute de Thiès jusqu’à Touba ;

01 aire de service et de repos à Bambey

100 ouvrages d’assainissement transversal (dalot) dont certains serviront en même temps de couloir de passage de bétail;

87 km de fossés bétonnés pour l’assainissement longitudinal;

1000 personnes impactées avec une compensation estimée à 05 milliards de francs.

ILA Touba est aussi la concrétisation d’une ambition pour la ville sainte. Cet ouvrage de référence internationale est celle du président Macky Sall qui veut faire de la cité bénie de Khadimou Rassoul, un point nodal de la nouvelle mobilité interurbaine et internationale des sénégalais.

Son inauguration, avec pratiquement un an d’avance, constitue un réel motif de satisfaction et de fierté légitime pour le président Macky Sall.

En plus d’une promesse tenue, ILA Touba est l’illustration d’une volonté de restaurer l’équité territoriale en connectant les grandes villes du centre et de l’Est du Sénégal: Touba, Matam, Linguère, Fatick, Kaolack. Mais aussi la garantie exemplaire d’une fluidité de la circulation à l’occasion du Grand Magal.

D’Ouest vers l’Est du Sénégal, ILA Touba constitue un atout majeur dans l’émergence, à côté de Dakar, d’un nouveau pôle économique centré autour de grandes villes que sont Thiès, Touba, Diourbel et Kaolack et le Nord – Est vers Matam.

Enfin ILA Touba reflète l’exemplarité de la coopération avec la Chine qui a financé ce projet majeur du Plan d’actions prioritaires du PSE (Plan Sénégal Emergent), à des conditions concessionnelles à travers Exilbank Chine. Malgré les nombreux changements et ajouts inhérents à un projet d’envergure, l’entreprise China Road and Bridge Coorporation (CRBC) a pu réaliser l’ouvrage dans le respect du budget initial de 416 milliards de francs CFA.

Abdou Dia pour xibaaru.sn