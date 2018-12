L’inauguration de l’autoroute Ila Touba a été fructueuse pour Macky Sall. Les mots du Khalife ont pesé lourd. Et c’est le porte-parole du Khalife Général des Mourides qui a répété à Macky les prières du Khalife en son endroit. « Le Khalife m’a chargé de vous dire que vous pouvez compter sur ses prières pour que vous puissiez achever l’ensemble des chantiers entamés. C’est ainsi qu’il me l’a dit. Il prie Dieu pour qu’Il vous permette de poursuivre l’ensemble des chantiers entamés et que vous puissiez tous les achever »…Un visa pour le second mandat de Macky