Les brebis Wadiste attendent le Berger…Karim

Les libéraux croient dur comme fer que Karim Wade sera au Sénégal avant le jour de Noël. Oumar Sarr, Babacar Gaye et Mayoro ont été rejoints dans leurs propos par la députée libérale de la Diaspora, la très dynamique Mame Diarra Fam : « Logique pour logique, Karim Wade va déposer sa candidature au Conseil constitutionnel. Et cela se fera bien avant le 25 Décembre prochain. Donc Karim Wade sera au Sénégal bien avant les fêtes de Noël »…

Avant Noël

Pourquoi attendre tout ce temps pour rentrer à deux mois jour pour jour de la présidentielle du 24 février 2019 ?

Karim Buur là…

Il reste au Qatar pendant tout ce temps et laisse les brebis Wadiste prendre les lacrymogènes et les matraques sous le chaud soleil, collecter avec peine les signatures des parrainages, nouer des alliances après des négociations douloureuses et souvent se faire humilier par le pouvoir. Et sans se soucier des conditions des libéraux et Karimistes, il guide tout le monde à partir d’un portable depuis le salon luxueux du Sheraton de Doha avec à ses côtés son père, sa mère, ses filles et sa chère compagne. Il ne vient pas aux funérailles et envoie ses brebis. Trois grand Khalifes ont disparus (deux khalifes des Tidiane et un Khalife des Mourides), il n’est pas venu. Sidy Lamine est parti…Il n’est pas non plus venu.

Et comme un extraterrestre, il arrive avant Noël. Comme par enchantement !

Noël n’est pas loin