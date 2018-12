Le parti de Baldé se vide…Après Zig, Kolda se rebelle

Les politiciens centristes de Kolda vont vers la création d’une UCS debout.

Décidément le départ d’Abdoulaye Baldé vers la mouvance présidentielle continue de soulever des vagues de contestation. Certaines militantes et militants de l’UCS de la région de Kolda ruminent cette colère et s’activent à la création d’une UCS debout contre celle du maire de Ziguinchor parti soutenir les actions et la candidature du président Macky Sall. Hormis les trois départements de la région de Kolda, Sédhiou s’oriente dans la même lancée. Juste pour dire que le cinquième maire de la capitale du sud a rejoint le pouvoir sans tous ses militants derrière lui. Ainsi ceux qui croient aux idéaux de l’Union des Centristes du Sénégal disent rester toujours dans l’opposition avec la ferme volonté de mettre sur pieds une “UCS debout et responsable”. Sous le sceau de l’anonymat, un haut responsable de ce parti fustige la décision d’Abdoulaye Baldé qu’il accuse de prêcher pour sa propre chapelle, sans accorder le moindre crédit à ses nombreux militants. C’est dire que dans cette partie sud du pays, les choses semblent bouger contre Abdoulaye Baldé qui aura en face très prochainement une ” UCS debout” pour garder les militants frustrés, selon ses détracteurs.

ELHADJI MAEL COLY