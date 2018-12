Le Palais accuse Boubacar Camara d’avoir pillé le…

A Boubacar Camara, vous aviez laissé le pays dérailler entre 2007 et 2012 sans aucun acte patriotique. Vous avez raté le coche !

« Je ne suis ni un candidat de substitution, ni un aventurier, je veux remettre le Sénégal sur les rails du développement », voilà la déclaration du candidat Boubacar Camara faite cette semaine et qui montre que ce candidat a un réel problème avec sa propre candidature. Il la situe entre l’aventure puisqu’il sort de nulle part, et la substitution à celle impossible de Karim Wade dont il fut le porteur de valise. Voilà encore un candidat qui, à deux mois, ne sait ni donner du sens à sa candidature, ni proposer aux sénégalais, mieux que le PSE. Remettre le pays sur les rails, quelle vague et piètre ambition pour le Sénégal, au moment où l’on parle d’émergence avec la phase 2 du PSE ! Ce qui est plus regrettable pour ce monsieur qui aurait dû compter et peser sur la scène politique s’il s’était mis au service des populations en général et celles de Fatick et de Grand Yoff en particulier, c’est que non seulement, il attend d’avoir 60 ans pour s’engager mais surtout après avoir pactisé, encouragé toutes les folies gabégiques de Karim Wade au ministère du ciel et de la terre, sans poser le moindre acte patriotique, il nargue les compatriotes en parlant d’ambition pour le Sénégal. Quelle occasion ratée pour remettre le pays à l’époque sur les rails, entre 2007 et 2012 ? Au moment où le monde se battait contre le régime fou et finissant de Wade, Boubacar Camara avait préféré la jouissance, son devenir et sa carrière, au détriment du sort de tout un peuple. Par devoir et par cœur, il pouvait encore continuer à se faire oublier des sénégalais, ne serait-ce que par respect et logique. A Grand Yoff et à Fatick, personne ne parle de lui avec fierté, il n’a mené aucun combat significatif, ni agi efficacement malgré ses milliards obtenus comme fonctionnaire de l’Etat. De plus, ce candidat est en retard quand il formule une ambition aussi piètre et vague, de remettre le Sénégal sur les rails. Ce pays depuis 2012 à la veille de 2019, est bel et bien sur les rails et pas des anciens mais ceux de l’émergence à l’image du TER ; ce pays a réalisé ses plus belles performances dans tous les domaines de l’activité politique, économique et sociale de 1960 à nos jours sous Macky Sall, avec des indicateurs macroéconomiques au vert. Le candidat Boubacar Camara est dépassé et en retard, jusqu’à ses slogans comme la coalition Fippu qui rappelle les temps immémoriaux.

Cheikh NDIAYE

Conseiller Technique Présidence de la République

Responsable politique APR Grand Yoff

Conseiller Municipal