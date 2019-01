L’Apr Grand Yoff outrée par le single de Keur Gui

La Cojer de Grand Yoff condamne comme chaque jeune sénégalais et avec la dernière énergie, les propos irrespectueux contenus dans le single de Thiaat et Kilifa , contre le President de la republique Macky Sall, deux énergumènes de la scène musicale, qui méritent des sanctions exemplaires. Ces deux anti modèles de la musique sénégalaise ne sont pas à leur premier essai et d’ailleurs leurs chansons sont pleines d’injures de toutes sortes contre des personnes . La COJER de Grand Yoff demande au procureur de s’autosaisir et de prendre toutes les dispositions légales pour traduire en justice kilifa et Thiat. Assane Diouf est en prison pour insultes, kilifa et Thiaat doivent l’être. On peut exercer sa liberté d’expressions et d’opinion mais on ne doit insulter un président de la République impunément. La COJER de Grand Yoff demande par la même occasion aux organisations de défense des droits de l’homme muets jusqu’à présent et à tous les jeunes du Sénégal d’exprimer leur indignation et le rejet de tels comportements aux antipodes de notre culture et de notre éducation.

La coordination

Fait a Dakar, le 02 Janvier 2019