L’APR de Kaolack traite Baye Ciss de marchand d’illusions

Le meeting de lancement du mouvement «Changement, Action, Réaction»(CAR) de Baye Niass Ciss continue de susciter les réactions les plus folles à Kaolack. Face à la presse, ce mardi, Khalifa Wade et Cie minimisent la force politique de cet opérateur économique qu’il assimile à un simple marchand d’illusions qui cherche, vainement, à tromper son monde. A l’en croire : «Le meeting de lancement organisé, récemment, par Baye Ciss n’est rien d’autre qu’un show pour emberlificoter les populations de Kaolack et le Président de la République son Excellence Macky Sall. C’est une insulte. Qu’il sache que nous ne sommes pas des proies faciles. On ne lui confiera jamais les destinées de notre ville. Il n’est rien d’autre qu’un marchand d’illusions qui cherche à tromper son monde», a laissé entendre d’un ton sec M. Wade qui, de renchérir : «Baye Ciss n’est pas obnubilé par la réélection du Président Macky en 2019; il ne se préoccupe pas de ça. Ce qui l’intéresse, ce sont les élections locales. Nous, nous allons dire non au parachutage. Il refuse de venir se ranger derrière la coalition Benno Bokk Yakaar. A lui seul, il ne peut pas donner une victoire à Macky comme il prétend le dire. Lors de sa manifestation, les habitants du Saloum n’étaient pas sortis par ce qu’ils sont avec lui mais par ce qu’ils voulaient juste voir les artistes et autres lutteurs présents. Donc, n’eût été cela, on aurait assisté à une piètre mobilisation », s’est –il expliqué. Et l’ancien chef du gouvernement Souleymane Ndéné Ndiaye, d’en prendre pour son grade : «Souleymane Ndéné Ndiaye ignore royalement la sociologie politique de Kaolack. Il n’y maîtrise rien ! S’il veut l’aider, il n’a qu’à le demander à venir intégrer le Benno. Qu’il revienne à la raison avant qu’il ne soit trop tard. »