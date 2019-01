La question de Arona Gaye qui ne va pas plaire au Palais

Le Maire de Bargny Gaye Abou Ahmed Seck porte plainte et envoie des propriétaires terriens à Reubeuss au moment où son mentor dont il est le directeur de cabinet le ministre de la pêche Oumar Gueye maire de Sangalkam a fait bénéficier d’une délibération de 200 hectares sur les terres appartenant à mon grand père Aliou Gaye à Mansour Gaye qui pour l’occasion s’est fait passé pour un membre de la famille Gaye et prête nom notoire de Karim Wade qu’il a fini de trahir pour sauver sa peau. Mansour Gaye a échappé curieusement à la C R E I, il est par ailleurs le beau frère d’Ousmane Tanor Dieng et est mêlé aux grands scandales du régime libéral ( ICS ANOCI DUBAI PORT WORD affaire JEROME GODARD etc).

Le Maire de Bargny, Maire par la ruse et la trahison, la compromission avec le maire sortant Mar Diouf avec qui il n’a toujours pas fait de passation de service, deal avec la SOCOCIM et la centrale à charbon, achats de certains conseillers après que les populations de BARGNY ont choisi Mouhamadou Taha Samb, deale avec Bolloré prédateur de nos terres etc…, ne trouve mieux à faire que de porter plainte contre ses propres administrés qui ont commis la faute de vendre des terres léguées par leurs parents.

Dans l’attente d’une réponse à ma question, je vous prie d’agréer Monsieur le Président de la République l’expression de mon profond respect.

Arona Gaye Champion du monde de Scrabble ex conseiller jeunesse et sports du Président Wade Coordonnateur du MIJEC mouvement pour l’insertion des jeunes et l’égalité des chances.

Actuellement en poste au ministère de la formation professionnelle de l’apprentissage et de l’artisanat.