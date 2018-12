La Présidentielle 2019: Incontestablement les élections les plus sécurisées

Ça faisait un petit moment où je m’étais plus trop prononcé sur la situation politique de mon pays, car ayant compris qu’il a temps à chaque chose.

A l’aube de l’élection Présidentielle, sept ans après la dernière, il est impératif d’assurer et de rassurer les électeurs sur la faisabilité mais aussi ma fiabilité de notre fichier électoral et ce, malgré une certaine mauvaise foi. Nous sommes à l’ère du numérique tant mieux mais aussi là où les fake news viennent brouiller notre esprit critique de sénégalais lambda, non sans jeter de l’huile sur le feu mais juste en faisant la différence entre ce qui se dit et ce qui se passe.

Mais Diaw Fara tu fais partie de la mouvance Présidentielle me dira-t-on, oui mais cela ne vas pas m’empêcher de féliciter les services compétents chargées d’organiser des élections libres et transparentes en 2019. Ceci n’est pas une note juste sélective loin de là mais une opinion d’un jeune leader soucieux des intérêts de son pays avec les gens qu’ils faut à la place qu’il faut. Le temps de l’action j’aurais pu titrer ainsi mon texte mais non car je trouve cela très provocateur en ces périodes ou encore notre chère opposition se cache sur de nouvelles plateformes, c’est à s’y perdre franchement.

Que je vais voter le candidat Macky Sall n’est pas la nouveauté ou l’évidence mais qu’on fasse de cette élection-là plus réussie alors oui cela m’incombe fortement. La bataille sur le terrain politique ne s’arrête jamais et on le comprend à nos dépend et c’est cette conviction de bien faire qui nous maintien en vie afin de continuer à écrire les plus belles pages de notre histoire politique. Deux mois oui mais encore beaucoup de polémiques en vue de l’autre côté mais en bon républicain et démocrate aussi, je trouve que chacun lutte avec ses propres moyens même si on fait de la diffamation une arme à des fins personnelles et c’est regrettable. Saluer le travail de fourmis effectué par le ministre de l’intérieur et de ses collaborateurs, sonne comme une évidence car dieu seul sait toute la pression subie par ces autorités. Le décor semble alors figé dans la scène politique, on doit absolument se débarrasser de nous mais ils oublient qu’on est tous un ensemble et que le Sénégal nous lie bien plus qu’on veuille l’accepter. Chacun joue pour lui ou son candidat sauf que moi je parle pour mon papa, ma maman, mes frères et sœurs et la jeunesse sénégalaise alors je donnerais tout afin que ces gens se voient gagnants après la victoire du Président, Macky Sall. Non, ceci n’est pas une chimère mais juste une assurance que le meilleur reste toujours à venir et que peu importe nos obédiences politiques, au final c’est nous tous qui y gagnons d’avoir réélu Macky Sall. Le discours n’a jamais été et ne sera jamais incendier mais faut se mettre à l’évidence que le pays est déjà sur les rails de l’émergence, ce mot qui dérange autant que la pluie en banlieue en saison hivernale et rassurez-vous je suis bien de cette localité avec une grande fierté. Le 24 février prochain, s’il plait à DIEU le tout puissant, on passera à la vitesse supérieure ainsi on continuera à rêver grand avec un homme loin des clichés de cette opposition. Pas de critiques sans objectivité tel est mon sacerdoce et je suis de ceux qui croient fort que tout s’obtient avec les efforts et un ensemble bien huilé. Donnons-nous rendez-vous d’ici à deux mois pour jubiler et de ma part je ne peux que souhaiter à cette opposition tout le mal possible mais encore dans l’adversité politique rien que dans ce cadre. Merci et mes meilleurs vœux a son Excellence, le Président de la République, sa femme la première Dame et a toutes les autorités et le Sénégal dans son ensemble que la paix soit sur nous tous sans distinction et que notre victoire puisse vous ouvrir enfin les yeux en Février prochain.

Adama DIAW dit DIAW FARA