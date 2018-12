IDRISSA SECK : DU SOCLE OU DES PILIERS DES FUTURES ACTIONS GOUVERNEMENTALES

Le 23 décembre 2018 marquera, sans nul doute, dans l’esprit des militants et des sympathisants du parti Rewmi, ou des objectifs sénégalais, une date mémorable. En effet, ce jour, lors de son investiture par les Forces Démocratiques Sénégalaises (FDS), en prenant la parole le président Idrissa Seck « IDY » (comme on l’appelle familièrement), dresse quelques axes de sa politique, si toutefois les sénégalais lui font confiance en 2019.

Nous ne reviendrons pas, sur les remarques ou reproches de taiseux que des impatients lui ont souvent attribué, ou prêté. Au passage, nous avions toujours soutenu cette attitude de garder le silence. Car, une campagne électorale, surtout pour une élection présidentielle, est une course de fond, et non une course de vitesse. De plus, ce n’est pas parce que les autres dissertent sur tout et rien, qu’il faille les suivre, dans cette compétition du verbe.

« Demandez le programme », nous n’irons pas jusque-là, puisqu’il esquisse quelques pistes, d’autant qu’un programme politique doit être plus étoffé. Sinon, dans son discours le président (Idrissa Seck), dessine le socle dont devraient dériver les autres propositions de son programme politique. De manière synthétique, à forte teneur économique, sociale et politique, il nous renseigne sur les orientations, ou directions de l’action gouvernementale. Qui vont constituer les piliers sur lesquels devraient s’appuyer la politique des cinq prochaines années, entre autres à savoir :

– la personne qu’il faut, à la place qu’il faut ;

– alléger la souffrance des sénégalais ;

– une réelle gouvernance sobre et vertueuse.

Selon Pablo Coelho « une action est une pensée qui se manifeste ». Donc, il est permis d’espérer, et de croire que la pensée d’IDY définissant un cap politique va se traduire en (bonne) action. « Il n’y a pas de véritable action sans volonté » (Jean-Jacques Rousseau), surtout en politique. Toutefois, même si la volonté de faire n’est ni discutable, ni discutée, les changements pour transformer en profondeur la société sont tels. Qu’il est légitimement permis de se poser la question de savoir si le peuple est prêt à y consentir, au risque de ne rien faire et de laisser la société se scléroser pour longtemps encore.

Lorsqu’il dit «je ne critiquerais plus le candidat sortant, ce n’est même pas nécessaire… ». Peu importe les raisons, mais cela semble cohérent, et s’inscrit dans la vision d’un homme d’Etat, qui à deux mois d’une élection majeure, doit faire des propositions, et dire aux populations, ce qu’il compte faire une fois aux affaires. Donc, présentement toute critique ne pourrait être que mal perçue par nos concitoyens, puisque nous sommes en pré-phase de l’ouverture de la précampagne électorale officielle.

A notre avis, avec cette affirmation, il inscrit son discours dans « l’offre ». Parce que, à (moins de) deux mois du premier tour des élections présidentielles, axer un discours sur la critique ne rend pas audible, et compréhensible la clarté de son projet pour le pays. Toutefois, il faut relativiser, « je ne critiquerais plus » n’est pas une expression inscrite dans l’absolue, d’autant qu’il emploie le conditionnel, ce qui atténue encore la portée de l’affirmation.

Autrement, cette expression ne devrait aucunement être prise dans son sens premier, elle veut/voudrait dire encore, il est venu le temps du programme et des propositions. Etant donné que, il arrivera un moment, où la critique si elle n’est pas explicite, sera forcément implicite des propositions faites, ou à faire pour bien faire ressortir la négativité des actions de Macky Sall pendant sa mandature. De plus, la critique est/sera inhérente à tout projet contraire à celui mis en place par le Chef de l’Etat. A titre d’exemple, lorsqu’il sera dit, une fois aux affaires nous rediscuterons, ou nous réviserons tout contrat signé, qui n’est pas dans l’intérêt, ou à l’avantage du Sénégal. Ceci veut dire, ce qui a été fait n’est pas bon, d’où une critique.

Après que les axes de réflexion, pour l’élaboration du programme du candidat, sont tracés. Nous pouvons sans risque dire, de tous les potentiels candidats, à la candidature à l’élection présidentielle de 2019, sans nul doute, au-delà de toute partisanerie, il est au regard d’un ensemble de critères nécessaires à l’exercice de la fonction présidentielle (compétence, expérience, maturité, patriotisme, posture…), celui qui les incarne le mieux. Cependant, est-ce suffisant sans un travail de fond de déconstruction/construction, auprès des populations pour asseoir le candidat, et lever certaines réticences, ou dissiper certaines fausses croyances ancrées chez une partie de nos concitoyens. Avec lucidité nous devons, sans évitement, explorer, ou aborder toutes les questions, mieux encore, provoquer indirectement de tels débats, ou de telles discussions, et y apporter des réponses.

Avec toute la volonté qui sied en pareille circonstance, accentuons le travail commencé, seule manière de renvoyer démocratiquement Macky Sall à Fatick en 2019.

Daouda NDIAYE