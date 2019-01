KOLDA: Les patriotes serrent les rangs en direction du 24 février

Dans la capitale du Fouladou, les camarades d’Ousmane Sonko sont déterminés à faire un résultat à l’issue du scrutin du 24 février prochain. Pour cette élection présidentielle, les militantes et militants du parti Pastef/Les Patriotes ne laissent rien au hasard. Un véritable travail de fourmis est constaté sur le terrain. Des visites de proximités, aux rencontres sans tambours ni trompettes en passant par des thé-débats, la mobilisation sonne pour le leader national de Pastef. Ses camarades de Kolda, satisfaits de la validation de sa candidature par le conseil constitutionnel, disent garder jalousement les nombreuses signatures collectées au cours du parrainage. “Avec Sonko, nous y sommes et nous y restons dans la ferme conviction” laisse-t-on entendre dans les rangs des Patriotes du Fouladou, qui du reste, invitent les autres sections du pays et d’ailleurs à serrer les rangs et faire bloc autour de Sonko pour la victoire du parti au soir du 24 février prochain.

ELHADJI MAEL COLY