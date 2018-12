Kolda: Baldé perd, Idy gagne

Une UCS/Debout, voilà le nom des militants frustrés contre le maire de Ziguinchor. Abdoulaye Baldé perd des militants pour avoir rejoint le Macky. Des responsables politiques de son parti, lui ont tourné le dos pour mettre sur pieds une UCS/Debout. Son coordonnateur OPA Diallo déclare que Baldé a préféré se coucher au profit de Macky Sall.

Face cette situation, l’ancien inspecteur d’académie et ancien diplomate affirme haut et fort que lui et son équipe restent debout pour contenir tous les mécontents de l’acte posé par Abdoulaye Baldé, qui, du coup, perd beaucoup de militants au Fouladou. Cette UCS/Debout assure que son candidat à la présidentielle est Idrissa Seck. Ainsi, le leader national du parti Rewmi bénéficie d’un soutien de taille de la part des membres de l’UCS/Debout. L’ancien député OPA Diallo et ses camarades justifient leur choix sur le Rewmi au vu de la loyauté et de la constance politique dont fait montre Idrissa Seck. Dans la capitale du Fouladou, les responsables du Rewmi ont accueilli à bras ouverts dans leurs rangs, cette UCS/Debout. Tidiane Ndiaye, un des leaders locaux du Rewmi se félicité de cet acte et appelle les militants du Rewmi à travailler d’avantage pour le triomphe de son parti incarné par le leadership incontesté d’Idrissa Seck. M. Ndiaye assure le travail de fourmi que le Rewmi de Kolda abat dur le terrain.