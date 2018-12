L’inauguration de l’autoroute Ila Touba se prépare activement dans tout le département. En effet, les responsables locaux ont rallié la ville pour mobiliser les militants afin de réserver un accueil chaleureux au président Macky Sall. C’est le cas de Lamine Bara Gaye membre de la convention des cadres et responsable apériste de Mbacké. Le fervent défenseur des actions et réalisations à travers les plateaux de télévision et les antennes de radio du président s’emploie à mobiliser les militants et sympathisants de son mouvement pour assurer à leur mentor un accueil chaleureux sans précédent à la dimension de l’ouvrage réalisé à savoir l’autoroute Ila Touba prévu ce jeudi matin.

Abdou Dia pour xibaaru.sn