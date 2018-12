Groupe consultatif : Mamadou Lamine Diallo parle de “Grand Xawaare”

Dans sa question économique de la semaine (la QES TEKKI), le député Mamadou Lamine Diallo a traité le Groupe consultatif de Paris pour le financement de la deuxième phase du PSE de « Grand Xaware ». Il a en outre révélé, selon Dakaractu, que le Trésor a besoin à court terme de 1000 milliards cash.

« Certains affidés du nouveau guerrier lamtoro affirment que pour apprécier le redressement des comptes publics, la première mesure permettant de vérifier l’impact d’une politique économique est le taux de croissance. Ceci serait ironique si la situation du peuple n’était pas tragique » a-t-il indiqué. Et de poursuivre pour dire que s’il s’agit des comptes publics, l’indicateur pertinent est le déficit budgétaire et son financement surtout. Donc pour le leader de Tekki, la vérité toute simple est que ce déficit est de plus de 1200 milliards à fin décembre 2018. « Pour l’instant, Macky Sall, le noble guerrier et ses esclaves soldats ne disposent que 220 milliards environ bloqués à la BCEAO à la demande du FMI pour 2019 » révèle t’il.