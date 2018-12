Le Sénégal va se présenter devant le Groupe consultatif, le 17 décembre 2018, à Paris. Le FPDR France attire l’attention des partenaires économiques du Sénégal sur le fait que l’actuel Président de la République, Macky SALL ne peut engager le pays alors que son mandat sera remis en jeu le 24 février 2019. A moins de 2 mois, d’un scrutin majeur (élection présidentielle), Macky SALL ne peut plus engager la signature du Sénégal au niveau international.

Le FPDR France signale que toutes les études réalisées par les instituts de sondage sérieux, crédibles et impartiaux démontrent un effondrement de l’électorat du candidat de BENNO BOK YAKKAR, qui, depuis 2012, s’est réduit comme une peau de chagrin. Tous les observateurs neutres s’accordent sur le schéma d’un second tour inévitable, synonyme de débâcle pour Macky SALL.

Le FPDR France rappelle que la première phase du PSE (plan sans engagement) s’est traduite par un cinglant échec (endettement massif, banqueroute financière, pillage des ressources avec le détournement de 29 milliards de F CFA par le ministre du tourisme, Mame M’Baye NIANG «affaire PRODAC»). Malgré les milliards de F CFA injectés, la situation économique et sociale est catastrophique (dette intérieure exponentielle avec des centaines d’entreprises qui ne sont plus payées, en situation de faillite, grèves des enseignants, des étudiants (assassinat de FALLOU SENE), et des personnels de la santé et de la justice). Sans compter la situation politique explosive avec la loi sur le parrainage instituée pour éliminer certains candidats aux présidentielles, et la tentative de hold up électoral en 2019.

Le FPDR France précise à l’opinion nationale et internationale que le 17 décembre 2018, c’est le candidat Macky SALL qui sera reçu par le Groupe Consultatif de Paris et non le Président de la République du Sénégal.

Le 24 février 2019, le Sénégal ouvrira une nouvelle page de son histoire, sans Macky SALL.

Fait à Paris le 15 décembre 2018

Sidy FALL – Coordonnateur du FPDR France

E-mail: msufrance@hotmail.com