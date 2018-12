Gadio dit tout…Sur son arrestation, son innocence et…

Le Docteur Cheikh Tidiane GADIO, Président de l’Institut Panafricain de Stratégies (IPS) et Président du Mouvement Citoyen et Panafricain – LUY JOT JOTNA, fera un point d’information à propos du dossier judiciaire qui l’a retenu pendant un an aux États-Unis.

Après avoir été contraint à l’obligation de réserve pendant plus d’un an, le Docteur GADIO prend la parole pour donner sa part de vérité et les raisons qui ont mené à son blanchiment suivi de son retour en terre africaine du Sénégal.

Ce Point d‘information aura lieu le vendredi 21 à 10h du matin, au siège de l’IPS, 39 Route de l’aéroport, Cité des Jeunes Cadres Lébous, Ngor-Almadies, Dakar.