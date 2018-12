Du populisme à la maturité, ce cocktail plus que délicieux qui sortira le Sénégal du gouffre

Je suis récidiviste nous pourrions dire en effet de mon coup de cœur à ce cocktail passant par nous ou le Sénégal, le fond de ma pensée reste le même.

Je me gêne à porter ma voix de femme politique dans ce sujet-ci car ayant une appartenance et je me plais à rester citoyenne et signer citoyenne pour mon Sénégal.

Ils ont réussi à échapper à ce piège d’un Homme tordu destructeur pour certains, élève pour d’autres …. mais le vrai piège sera celui de la désunion.

Je ne serais jamais Sidy, Niasse Coumba Abdallah ma voix ne sera jamais à hauteur de la sienne mais je ne me battrai jamais assez pour les sans voix, pour ceux là qui veulent que le choix soit porté sur l’intérêt des sénégalais et non celui crypto personnel.

Notre Sénégal est à un tournant décisif de son histoire, il ne s’agira point de faire des morts, de sacrifier des jeunes ni de mener un combat entre leaders… mais il s’agira de réunir maturité, expérience, pragmatisme, patriotisme, jeunesse (consciente, déterminée, critique, exigeante)…. et de servir ce cocktail aux concitoyens afin qu’ils soient libérés. Il y aura certes un profil idéalement présidentiable, un profil soutenu par tous et sur lequel nous nous entendrons.

Je pense à un Homme de valeurs, aux mains propres, satisfait du contenu de sa poche, aimant sa patrie, connaisseur de la réalité du pouvoir, connaisseur de la réalité du peuple. Je pense à un homme non égocentrique capable de partir quand on le lui demande et de se battre pour l’intérêt de son pays.

Nous n’avons point besoin d’un Trump sarcastique, ni d’un Macron passionné. Nous avons besoin d’un Abdoul Mbaye, d’un Ousmane Sonko, d’un Thierno Alassane Sall, d’un Thierno Bocoum, d’un capitaine Dièye, d’une Aissata Tall Sall, d’une Yacine Fall, d’une Nafissatou Wade, etc. Nous avons besoin de sénégalais politiques qui ont dans leur chair la citoyenneté, le patriotisme un amour plus que grand du peuple.

Nous voulons d’un Président qui connaîtra la notion de priorités; qui soignera son peuple, qui éduquera ses enfants, qui permettra à ses femmes de donner naissance dans la sécurité, qui permettra à sa jeunesse d’entreprendre, qui assurera la retraite aux seniors. Nous voulons juste d’un Président qui reconstruira le Sénégal, qui ne nous parlera point de slogan, qui nous inscrira dans l’action dans le temps.

Ma plume lui restera fidèle en ce moment comme elle l’est et le restera aux sénégalais.

Yaye Fatou Sarr