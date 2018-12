Coumba Gawlo va bientôt lancer son mouvement

Coumba Gawlo Seck est en pleine promotion de son nouvel album “Terrou Waar”. C’est dans cette optique qu’elle a accordé un entretien à nos confrères de L’Observateur. Une occasion pour l’artiste chanteuse d’évoquer sa carrière mais aussi ses ambitions et ses projets. A la question de savoir si elle pourrait s’engager sur le terrain politique, la diva donne une réponse claire. “Je ne dirai pas non ! Mon pays m’intéresse sinon je ne serai pas allée jusqu’à Fongolimbi. Les femmes me suivent et il y en a beaucoup qui m’écoutent. Je suis en train de lancer mon mouvement : ‘Ensemble s’unir pour développer l’Afriqu'”, a-t-elle indiqué. Et quant a savoir si ce sera un mouvement politique, la Gawlo n’hésite pas une seconde. “Tout est politique dans la vie!”, s’exclame-t-elle.