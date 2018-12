Conseil constitutionnel : Abdoul Mbaye a déposé son dossier de parrainage

Dépôt du dossier de candidature du Président Abdoul Mbaye

L’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale, le dépôt ce jour Vendredi 21 Décembre 2018 à 16H15mn, du dossier de son candidat aux élections présidentielles du 24 février 2019, M. Abdoul Mbaye, conformément aux dispositions de la loi et de la règlementation.

L’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail remercie l’ensemble des compagnons, sympathisants et citoyens qui ont bien voulu s’investir dans cette fastidieuse tâche de collecte des signatures de parrainage pour soutenir la candidature de M. Abdoul Mbaye, Président du parti.

Ce particulier obstacle dressé à dessein pour allonger la période pré électorale et épuiser les candidats avant l’heure a en effet présenté une originalité mondiale et l’impossibilité de sa mise en œuvre conforme aux dispositions d’une Constitution modifiée « sans débats » par l’Assemblée nationale. La modification de la loi électorale qui s’en est suivie n’a pas été en mesure de respecter la lettre du nouvel article modifié de la Constitution. L’arrêté d’application signé par le Ministre de l’Intérieur n’a non plus été en conformité avec la loi modifiée.

Malgré tout, la collecte de signatures de parrainage aura permis de constater un magnifique élan autour du parti et de ses valeurs, traduisant l’aspiration profonde de notre peuple au changement de régime, de système et de la manière de faire la politique dans notre pays.

L’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail appelle toute l’opposition sénégalaise et tous les candidats de l’opposition à la vigilance et à la solidarité pour imposer le respect de la loi et de la réglementation, exiger la distribution des cartes d’électeurs, et à la sécurisation des votes contre les nombreuses manœuvres anciennes ou récentes que sont : le fichier électoral transformé en nébuleuse, la rétention des cartes d’électeurs, le chamboulement récent des bureaux de vote dans certaines localités

Fait à Dakar le 21/12/18

Le Secrétariat National à la Communication