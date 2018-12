Lors d’un grand meeting à Touba, le président du Groupe parlementaire «Liberté et Démocratie», Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a fustigé la satisfaction de Macky et son entourage après l’obtention des 7000 milliards au groupe consultatif. « Le Chef de l’État se moque du peuple, en contractant, à Paris, une dette de plus de 7.000 milliards de F Cfa. Le Sénégal ne pourra pas solder cette créance en 30 ans. Et c’est la génération future, qui héritera de cette lourde dette. En attendant, le Président va tout gaspiller. Macky Sall sera le président le plus décrié par la jeunesse, parce qu’il a hypothéqué son avenir», s’est indigné Cheikh Mbacké Bara Dolly qui avait à ses côtés l’honorable député Mamadou Diop Decroix, et l’ancien Ambassadeur, Pape Saër Guèye.