Paris était hier la capitale du secteur privé national ou du moins de la crème des hommes d’affaires sénégalais. Ils étaient là avec le président Macky l’instar de Baidy Agne du Cnp et Babacar Ngom de Sedima, il y avait Bara Tall (Jean Lefebvre), Ahmed Amar (Nma), Cheikh Amar (Tse), Yerim Sow (Teylium), Mbagnick Diop (Medes), etc. Du coté, des syndicats, Mody Guiro de la Cnts aussi était là. Dans leur allocution, Baidy Agne et Ngom ont salué la vision du Sénégal émergent et promis de la soutenir. Le deuxième jour du Groupe consultatif de Paris où le Sénégal a brassé des milliards pour financer son économie a été consacré au Forum des investisseurs. A l’occasion, Macky Sall a rencontré le secteur privé national et international hier, pour les convaincre de la pertinence et de l’intérêt d’investir au Sénégal. En dehors des engagements, le chef de l’État a promis de créer les conditions favorables pour leur permettre de faire des affaires au pays de la Téranga. Dans la même lancée, certains investisseurs ont indiqué qu’ils souhaitent vivement que le chef de l’État ait un deuxième mandat.