Boubacar Camara recalé au parrainage…Le fippu condamne

La situation de vérification des parrainages au conseil Constitutionnel a été aussi fatale pour le candidat du Fippu, Boubacar Camara. L’ancien bras droit de Karim Wade qui prône la rupture a vu presque la moitié de ce qu’il a déposée être rejetée par le Conseil constitutionnel. La coalition Fippu qui dénonce de graves violations, nous livre les informations suivantes :

Le total des parrainages déposés et vérifiés est de 59 493 (ce que nous confirmons) dont :

– 23 357 parrainages validés

– 36 136 parrainages rejetés « pour tous motifs »

Parmi les parrainages rejetés :

10 559 l’ont été pour cause de doublons avec d’autres listes (doublons externes) qui n’ont pas été indiquées ;

25 577 pour absence sur les listes électorales, non inscription sur la liste électorale de la région, discordance sur les identifications carte électeur / carte d’identité, ou les doublons internes.

Le Fippu condamne

Ces faits sont d’une extrême gravité et révèlent de façon éclatante le plan de « hold up » électoral de Macky Sall et permettent de mieux comprendre la raison pour laquelle il n’a pas voulu mettre le fichier électoral à la disposition des candidats et des partis légalement constitués malgré les dispositions de la loi.