Boubacar Camara : “Je n’ai jamais trahi personne”

L’ancien Directeur général des douanes et candidat à la Présidentielle de 2019, Boubacar Camara, ne veut plus entendre parler de lui comme un traître du fait qu’il fut Secrétaire général au ministère de Karim Wade. Dans un entretien accordé au Témoin, il a balayé d’un revers de main ces accusations.

“Vous savez, il y a des mots que je ne connais pas. Dans toute ma vie, mon éducation, mon histoire, il y a des mots comme trahison que je ne connais pas. Je n’ai jamais trahi personne et je ne trahirai personne. Je pense que ceux qui développent ce genre d’idées sont juste gênés par ma candidature parce que simplement c’est une candidature sérieuse, crédible et portée par une coalition crédible. Nous avons été fonctionnaire, nous avons occupé beaucoup de fonctions pendant 30 ans et nous avons été secrétaire général du ministère dirigé par M. Karim Wade pendant 3 ans. On ne peut pas résumer une carrière à ce passage dans ce ministère. Surtout que j’y étais en tant qu’inspecteur d’Etat détaché. Parler de trahison, c’est vraiment de la propagande politique qui n’a aucun sens”, a-t-il martelé.