Amsatou Sow Sidibé demande que la loi sur le parrainage soit abrogée

Amsatou Sow Sidibé, patronne de Car Leneen veut que la loi sur le parrainage soit abrogée: “j’étais présente à la table de négociation, dans le groupe des non alignés. Je me suis opposée farouchement à cette loi, qui encore une fois est une mauvaise loi et sa mise en œuvre le montre. C’est une loi qui s’impose à des acteurs politiques qui n’ont pas eu accès au fichier électoral. C’est une loi qui s’impose aux acteurs politiques dont la plupart des militants n’ont pas reçu leur carte d’électeur. C’est une loi qui pose problème et qui peut être facteur d’instabilité dans le pays… Cette loi doit être abrogée. Il faut qu’on l’écarte de l’échiquier juridique au Sénégal”, a-t-elle indiqué sur les ondes de la Rfm.