94 milliards : La preuve que Sonko est vraiment…mouillé

Mr Sonko, je relève votre défi de prouver que vous êtes mouillé

Au soir du 31 Décembre 2018, à la suite du discours à la Nation du Président Macky Sall, le sieur Ousmane Sonko, seul politicien invité par la 2STV, la chaine qui assure sa promotion, a lancé un défi aux sénégalais de prouver qu’il a un quelconque lien avec la société MERCALEX

Allez revoir la vidéo sur Youtube à partir de 1h42mn. Pour résumer l’extrait, Mouth Bane et Pape Alé (2 journalistes qui se prétendent d’investigation) ont posé la question à Sonko d’éclairer l’opinion sur son implication dans le scandale des 94 Milliards, du TF 1451/R, et de ses liens supposés avec la société MERCALEX qui lui est attribuée.

La soudaine nervosité et les rires gênés de Sonko n’auront échappé à aucun observateur un minimum lucide. Reprenons ci-après les propos de Sonko dans la vidéo:

« « « Nous notre cabinet s’appelle …….. (après 20 secondes de trou noir) … ATLAS Groupe. Je n’ai qu’un cabinet, il s’appelle ATLAS Group (…..). Les membres de la famille lésée sont venus me voir, demandant que mon cabinet les défende sur ce dossier. (….). Après réflexion, j’ai dit que je ne peux pas prendre ce dossier car j’y ai déjà posé des actes par ailleurs. C’est ainsi que je les ai recommandés à quelqu’un d’autre en leur demandant d’aller le voir il va gérer le dossier, à savoir MERCALEX. J’ai fait cela parce que je veux éviter que demain ils disent que c’est Sonko qui est par ici et par là bas. Donc il n’y a aucun cabinet dans lequel je suis qui est dans ce dossier, celui qui le dit ment et ne pourra jamais le prouver » » ». Dixit Ousmane Sonko

Voilà donc le défi lancé par Sonko aux observateurs, un défi que je vais relever avec aisance, et d’une manière qui est même à la portée du plus simple d’esprit, ou de tout esprit malhonnête. Voici un tableau simple et rapide à lire

Mr Sonko, vous l’avez dit dans la vidéo, c’était durant le mois de Ramadan que la famille vous a saisi, donc en Juin 2018. Vous avez alors créé MERCALEX dont on voit bien la date de création (Juin 2018) uniquement pour brouiller les pistes.

Il faut vraiment être maladroit, affamé, manquer d’inspiration, ou être pris d’empressement, pour créer 2 sociétés avec le même gérant, le même numéro de téléphone fixe professionnel, le même numéro de portable.

Ces informations sont à la disposition de tous. Il suffit de passer 10 minutes sur internet, et donner un ou deux coups de téléphone.

Le quotidien Liberation a publié la lettre de MERCALEX, et elle est partout sur google. Les références de création de la société MERCALEX sont sur le site « creationdentreprise.sn »

Le site internet du cabinet ATLAS « cabinetatlas.com » est en ligne et comporte les mêmes informations reprises dans le tableau. Site déjà capturé au cas où il disparait.

Cette petite démonstration prouve une chose s’il en était encore besoin, et je l’ai déjà écrit dans deux précédentes contributions les années précédentes et dédiées à Ousmane Sonko. L’homme s’est fait un nom grâce à des mensonges, de fausses apparences, du bluff, l’exploitation des faibles d’esprit.

Sonko dit toujours qu’il a les preuves de ceci ou de cela, mais il ne les montre jamais.

Sonko dit toujours que personne ne lui a porté la contradiction sur ses accusations, alors qu’il est contredit en permanence par des observateurs et des membres du pouvoir

Sonko dit toujours que personne ne répond à ses invites au débat, alors que nombreux sont ceux qui lui ont déjà répondu dans ce sens. Alors il feint de ne pas les entendre, et dit qu’il veut débattre avec Macky Sall, sachant que c’est impossible et ne s’est d’ailleurs jamais vu au monde.

Depuis ma première contribution sur les mensonges de Sonko sur le pétrole, sur l’assemblée nationale, etc …., j’ai reçu de nombreux e-mails provenant de citoyens qui ont côtoyé l’homme, ses acolytes et associés. Ces citoyens les ont dépeints comme de vils escrocs. Mais ils prêchaient déjà un convaincu. J’en ferai un résumé dans les jours à venir, et les ferai publier.

En réalité, Sonko ne convainc que les simples d’esprit tels que des rapeurs du style Nitt Doff, des écervelés, ou des égarés qui s’accrochent à tout ce qui sort de la classe politique habituelle.

Il est facile d’être convaincu que Sonko, est non seulement incompétent, c’est un menteur, un maquilleur, un escroc. Son discours est populiste, parfois ridicule, ses mensonges souvent grossiers. Cette vidéo et informations à la disposition de tous le prouvent également. Ceux qui continuent de prendre au sérieux un tel énergumène ne veulent pas du bien au Sénégal et ont encore le temps de se ressaisir. Je ne recommande aucun candidat, mais Sonko en tout cas il est l’un des plus mauvais et des plus menteurs. A suivre