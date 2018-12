Malick Wade GUEYE Coordinateur APR Almeria Espagne se réjouit de la belle moisson du Président Macky Sall au groupe consultatif de Paris. Et il profite de l’occasion pour demander au président de la République de régler définitivement les problèmes du secteur de la Santé, de l’éducation, de la sécurité, de la justice…

Communiqué

Du groupe consultatif de Paris vers l’application des accords au Sénégal ; notre souhait.

Excellence Monsieur le président de la république avec toute la délégation qui vous a accompagnée à Paris ces 17 et 18 Décembre 2018, nos premiers mots, à l’annonce des résultats obtenus, plus de 7000 milliards de francs CFA promis par les partenaires au développement, en cet acte symbolique où vous avez convaincu les institutions financières internationales, est de vous exprimer toute notre satisfaction, toute notre fierté et toute notre reconnaissance et à l’ensemble de votre délégation pour votre engagement sans faille pour un Sénégal émergent.

Aussi, nous tenons à remercier l’ensemble des bailleurs contributeurs, au nom de toute la population sénégalaise qui voudraient bien manifester leur satisfaction à l’issue des travaux du groupe consultatif, nous leur disons encore merci du fond du cœur.

L’importance d’un tel événement a constitué pour nous, sénégalais qui croyons à son Excellence monsieur Macky SALL et à l’ensemble de son gouvernement, une réelle source de motivation face aux défis que la marche vers l’émergence nous impose. Cette marche nous le faisons en ayant comme tableau de bord le Plan Sénégal Émergent (PSE), et comme repère le civisme et le patriotisme qui nous pousseront à s’investir pleinement dans les réalisations concrètes des projets structurants pour la transformation et l’utilisation de nos ressources et de nos potentialités afin que chaque sénégalaise et sénégalais puisse s’épanouir convenablement.

L’ensemble des programmes pour répondre efficacement et dans l’immédiat aux multiples besoins des sénégalais pour l’amélioration des conditions d’existence seront déroulés dans toutes les localités du pays avec toutes les classes sociales à coup sûr.

Il nous faut donc comme atout la conviction qu’il est nécessaire, face au contexte international actuel, de disposer d’un président leader, visionnaire, manager sachant où aller et comment y aller, un dirigeant à la morale et à l’éthique bien réelles, ayant le “Sénégal au cœur”, qu’il me passe l’expression lui-même, titre de son dernier manuscrit. Un “Sénégal au cœur ” de tous les sénégalais pour exprimer l’engagement de chacune et chacun de nous dans la mise en œuvre effective des programmes contenus dans le PSE avec les réformes qui les accompagneront.

Pendant ces 2 jours, vous avez fourni, Excellence Monsieur le président de la république avec vos collaborateurs, un exposé remarquable, convaincant, démontrant la pertinence de votre vision politique qui est devenue un modèle de réussite en Afrique et dans le monde entier avec un seul souci : celui de la réussite comme vous aimez à le dire: c’est l’heure pour l’Afrique de s’affirmer au plan international. La première phase du PSE a bien été une réussite.

Nous constatons, avec une profonde satisfaction, que les objectifs que la réunion du groupe consultatif s’était assigné ont été largement atteints.

En cette réussite, les attentes des uns et des autres en dépendent. C’est pourquoi nous tenons en tant qu’inconditionnels de votre personne par votre pertinente vision politique, votre leadership éclairé, votre sens des responsabilités, votre ouverture d’esprit, votre réceptivité à vous inviter respectueusement à régler définitivement les problèmes les plus cruciaux de nos vaillants travailleurs de la Santé, de l’éducation, de la sécurité, de la justice, bref, de tous les corps de métiers afin de hisser ensemble notre cher Sénégal vers le sommet. Ceci permettra aussi d’atténuer la tension sociale pour que le reste du travail soit déroulé avec enthousiasme et engagement. Nous avons des travailleurs qualifiés, il suffit juste de les motiver davantage pour rendre tous les secteurs plus performants au grand dam des sénégalais.

Nous sommes convaincus que vous avez le “Sénégal au cœur” et que votre objectif est d’arriver à faire de notre pays un des meilleurs d’Afrique. Nous sommes aussi plus que convaincus car vous connaissant assez, que votre gouvernement sous la houlette de votre humble et loyal premier ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE répondra favorablement à l’apaisement du climat social par la concertation entre syndicats des travailleurs de tous bords et gouvernement afin de trouver la bonne formule pour un Sénégal de tous et pour tous.

Merci encore Excellence Monsieur le président de la république avec tous vos collaborateurs d’avoir réussi à trouver le financement pour le déroulement de la phase II du Plan Sénégal Émergent et d’avoir encore fait rayonner notre cher Sénégal au plan international.

Votre vision politique et votre efficacité dans les approches participatives au plan national et international nous ont permis de se faire respecter et d’entretenir la cohésion sociale au niveau interne.

Vous avez Excellence Monsieur le président de la république, renforcé les vertus et valeurs humaines par votre comportement face à une société en dégradation. Je l’ai tantôt dit dans un de mes écrits : que vous inspirez à tout jeune qui aspire à vivre utilement le comportement d’un vrai gentleman; un homme qui respecte tout le monde et qui force le respect à tout le monde. Vous avez toujours géré l’essentiel, jamais vous n’avez géré des détails. Vous avez bien compris que les chiens aboient mais la caravane passe pour aller à destination. Vous avez aussi compris que la réussite est au bout de l’effort par les actions et non par les verbes.

Votre esprit est pétri de nos valeurs de solidarité, d’humanisme et de tolérance car vous êtes bien cet enfant qui vient d’une famille modeste et qui a cru en lui, qui a porté haut et fort ses ambitions pour son pays. Que Dieu continue de donner à notre pays de telles mentalités aux jeunes pour que pullulent de telles valeurs partout dans le Sénégal car ce sont ces valeurs qui font la différence des Nations. Amen.

Que vive le Sénégal dans une Afrique prospère.

Malick Wade GUEYE Coordinateur APR Almeria Espagne.