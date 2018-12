Sadio Mané se marie le 05 janvier avec une Tunisienne

La star de Liverpool, Sadio Mané, convolera en justes noces le 5 janvier 2019, avec une Tunisienne qui réside en Angleterre. Le mariage aura lieu dans la ville de Sousse, à en croire le membre du Comité municipal de la ville, Houcine Jenayah.

Le dirigeant a assuré que le père et l’agent de la star sénégalaise ont envoyé une correspondance à la municipalité de la ville via le service des sports.

“Pour le moment, nous attendons la liste des joueurs qui confirmeront leur présence. Des stars comme Pogba, Kanté, Drogba et d’autres seront en principe présents, a fait savoir Houcine Jenayah dans Forum sport sur Mosaïque FM. Environ 16 joueurs ont confirmé leur présence le 5 janvier. Ils vont rejoindre la Tunisie avec leurs jets privés aux aéroports de Monastir et Enfidha. Des demandes de la FIFA et de Liverpool sont parvenues au comité de la jeunesse et des sports de la municipalité de Sousse.”

Un match amical pourrait avoir lieu pour célébrer ce joyeux événement entre les stars de Liverpool et amis de Mané et le club de la ville, l’Etoile Sportive du Sahel.

Starafrica